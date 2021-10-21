РУСАДА установило рекорд года по числу проверенных на допинг фигуристов в сентябре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 18 фигуристов на допинг в прошлом месяце, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

Это является наивысшим показателем с начала 2021 года. В сентябре РУСАДА протестировало Карину Акопову, Егора Базина, Джонатана Гурейро, Петра Гуменника, Дениса Ходыкина, Михаила Коляду, Марка Кондратюка, Алену Косторную, Елизавету Нугуманову, Аполлинарию Панфилову, Дарью Павлюченко, Никиту Рахманина, Дмитрия Рылова, Александра Самарина, Ксению Синицыну, Анастасию Скопцову, Евгению Тарасову и Александру Трусову. При этом Гурейро был проверен на допинг во второй раз в этом году, а Коляда — в третий.

Всего в период с января по сентябрь 2021 года 33 фигуриста были проверены РУСАДА на допинг.