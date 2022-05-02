Авербух пока не планирует ставить программы фигуристам Мишиной и Галлямову

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду тренер и хореограф Илья Авербух на данный момент не собирается ставить соревновательные программы олимпийским чемпионам в командном турнире и бронзовым призерам Игр в Пекине в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Пока планов ставить соревновательные программы Мишиной и Галлямову нет, они работают с другими хореографами. Когда сезон начнется, посмотрим», — сказал Авербух ТАСС.

В начале апреля 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.