Семененко со следующей недели приступит к тренировкам вне льда

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что российский фигурист Евгений Семененко со следующей недели приступит к тренировкам вне льда. По ее словам, это будут занятия по общефизической подготовке и хореографии.

«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнет с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели, но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография», — цитирует РИА «Новости» Мишину.

Она добавила, что опасений по поводу хода подготовки к следующему сезону нет, но главное — здоровье фигуриста.

«Новая короткая программа под музыку Альбинони уже поставлена, а к постановке произвольной приступим на сборе в Кисловодске с конца мая, куда Женя поедет. Так что с подготовкой к сезону не опоздает, лишь бы был здоров. Сейчас самое главное — следить за самочувствием и постепенно входить в тренировочный процесс», — заключила Мишина.

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз пытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.