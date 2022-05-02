Авербух предложил провести командный турнир между Россией и Китаем

Призер Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что Россия и Китай могут провести совместный матч в рамках отдельного турнира.

«Часто звучит слово «альтернатива», но я не до конца понимаю, что в него вкладывается. То, что Россия проводит турниры с точки зрения организации лучше всех? Это понятно всем. Мы можем проводить их очень много, и мы действительно с точки зрения организации проводим турниры лучше. Важна «начинка»: кто выступает на этом турнире. Вот и все.

С точки зрения организации не вижу никаких вопросов. А вот с точки зрения начинки мы понимаем, что при сложившейся ситуации на эти турниры не приедут сильнейшие. Тогда теряется смысл проведения. У нас уже есть свой Кубок России, который прекрасно организован, на котором мы соревнуемся.

Возможно, имеет смысл провести матч Россия — Китай и посоревноваться здесь в рамках отдельного турнира, потому что в Китае сильное фигурное катание. В этом я вижу логику. Но я не думаю, что это может быть заменой», — сказал Авербух Sport24.