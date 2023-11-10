Авербух — о завершении слушаний по делу Валиевой: «Мне плевать на вердикт, который они вынесут»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на завершение слушаний по делу Камилы Валиевой.

«Облегчение будет, когда вынесут вердикт. Мы поймем на какой земле находимся. Для меня Камила абсолютно великая фигуристка, ни в чем незапятнанная. Мне плевать на вердикт, который они вынесут», — сказал Авербух «СЭ».

Первые слушания по делу 17-летней спортсменки прошли с 26 по 28 сентября, после чего их отложили и продолжили 9 и 10 ноября. Теперь коллегия рассмотрит и подготовит решение по делу, а также основания. Ожидается, что стороны будут уведомлены о вердикте к концу января 2024 года.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.