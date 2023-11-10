Почетный президент ISU о деле Валиевой: «Камила — образец фигурного катания»

Почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал «СЭ» новость о том, что CAS завершил слушания по делу Камилы Валиевой.

«Не жду никакого вердикта, потому что не я это решаю, а решает CAS. Как они там решат, не знаю. Но я бы хотел сказать, что Камила являлась выдающимся явлением в фигурном катании. Во время Олимпиады в Пекине она была образцом нашего спорта, который мы еще долго не увидим. Я бы хотел, чтобы все это понимали, независимо от того, что где и как происходит. То, как она каталась на командном турнире, это образец то, чем должно быть фигурное катание», — сказал Лакерник «СЭ».

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда, решение будет вынесено в январе 2024 года.

Первые слушания по делу 17-летней спортсменки прошли с 26 по 28 сентября, после чего их отложили и продолжили 9 и 10 ноября. Теперь коллегия рассмотрит и подготовит решение по делу, а также основания. Ожидается, что стороны будут уведомлены о вердикте к концу января 2024 года.