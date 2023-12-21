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Сегодня, 11:42

Авербух опубликовал трогательный пост в честь годовщины свадьбы с Елизаветой Арзамасовой

Виктория Кравченко
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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.
Фото Соцсети

Хореограф и продюсер Илья Авербух написал в социальных сетях трогательный пост в честь годовщины свадьбы с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.

«Три года, как ты сказала: «Да»! Три года рядом с тобой — это один бесконечный счастливый день, наполненный ощущением любви и полета.

В этих трех годах я помню каждый момент, проведенный вместе — в доме, где ты создала атмосферу уюта и тепла, куда всегда хочется возвращаться", — написал Авербух в соцсетях.

Он также поблагодарил девушку за сына и подчеркнул, что всегда будет рядом с ней.

Биографию Ильи Авербуха можно прочитать на сайте «СЭ».

Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года. В августе 2021-го у фигуриста и актрисы родился сын, которого назвали Львом.

50-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом мира (2002), чемпионом Европы (2003), а также победителем финала «Гран-при» (2003) в паре с Ириной Лобачевой.

История Елизаветы Арзамасовой: от «Папиных дочек» до свадьбы с Авербухом.

Илья Авербух
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