ВЦИОМ: Костомаров признан спортсменом года в России

Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал лучшим спортсменом года в России согласно опросу ВЦИОМ, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, за фигуриста проголосовало 8 процентов респондентов. На втором месте — Камила Валиева (5 процентов голосов), далее в рейтинге расположились лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, получившие по 2 процента голосов.

72 процента респондентов затруднились с ответом.

В начале 2023 года 46-летнего Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря спортсмен впервые вышел на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха.