Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин рассказали о репетициях спектакля «Анна Каренина» вместе с Ильей Авербухом.

Тотьмянина: Конфликты на льду? Таких нет. Только если с высоты Ильи Авербуха, когда он забирается на смотровую и ему кажется, что все ужасно, бывает, скажет пару ласковых.

Ягудин: Сегодня услышали многое.

Тотьмянина: Вспоминаем 2010 год, когда была его первая постановка такого большого спектакля, после генерального прогона он собрал нас и сказал: «Ребята, вы полное дно. Вам только в Воронежской области выступать, а не в Москве». Он всегда слишком предвзято относится особенно к премьерным спектаклям. Это нормально. Когда есть афиша «Илья Авербух представляет», это знак качества.

— Как вы переживаете такую критику?

Тотьмянина: Мы поясняли, успокоили друг друга и его самого, поехали дальше. Это все рабочие моменты.

Ягудин: Можно в шутку спросить: «Так, Солт-Лейк-Сити, мы же там были вместе, на какой ступеньке ты там стоял?» Он злится. (Показывает руками и голосом, как).