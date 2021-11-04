Александр Энберт рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт ответил на вопрос об отношениях с Евгенией Медведевой.

«Конечно, все люди опытные и могут разделять, что происходит на льду и вне него, — подчеркнул Энберт. — Я бы не сказал, что это как-то отличается от любого другого мира, где бы вы ни работали — в офисе, в кабинете, на заводе — все равно везде кто-то встречается, кто-то нет, кто-то переносит отношения, а кто-то нет. В фигурном катании у нас у всех хорошие отношения. Мы с Евгенией просто хорошие друзья, дружили до «Анны Карениной», еще больше подружились. Сейчас вместе катаемся в «Ледниковом периоде».