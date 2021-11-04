Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Александр Энберт рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой

19:00
Теги:

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт ответил на вопрос об отношениях с Евгенией Медведевой.

«Конечно, все люди опытные и могут разделять, что происходит на льду и вне него, — подчеркнул Энберт. — Я бы не сказал, что это как-то отличается от любого другого мира, где бы вы ни работали — в офисе, в кабинете, на заводе — все равно везде кто-то встречается, кто-то нет, кто-то переносит отношения, а кто-то нет. В фигурном катании у нас у всех хорошие отношения. Мы с Евгенией просто хорошие друзья, дружили до «Анны Карениной», еще больше подружились. Сейчас вместе катаемся в «Ледниковом периоде».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Лукашенко пожаловался Путину на отсутствие приглашения в Крым
2
0