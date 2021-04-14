Арутюнян рассказал о визите на каток Плющенко

Армянский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал о своем визите в академию Евгения Плющенко.

«Я сейчас нахожусь в отпуске, только во вторник прилетел в Москву из Тбилиси и был приятно удивлен тем, что мне позвонил Женя Плющенко и пригласил на свой каток, — цитирует Арутюняна RT 14 апреля. — Сказал, что ему очень хочется со мной пообщаться. Речи о каком бы то ни было сотрудничестве пока не идет, но предложение приехать к Плющенко на каток я принял с удовольствием».

Плющенко ранее заявил, что договорился о сотрудничестве с Арутюняном.

По информации «СЭ», Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта. Сегодня он посетил академию «Ангелы Плющенко».

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.