Арутюнян рассказал о визите на каток Плющенко
Армянский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал о своем визите в академию Евгения Плющенко.
«Я сейчас нахожусь в отпуске, только во вторник прилетел в Москву из Тбилиси и был приятно удивлен тем, что мне позвонил Женя Плющенко и пригласил на свой каток, — цитирует Арутюняна RT 14 апреля. — Сказал, что ему очень хочется со мной пообщаться. Речи о каком бы то ни было сотрудничестве пока не идет, но предложение приехать к Плющенко на каток я принял с удовольствием».
Плющенко ранее заявил, что договорился о сотрудничестве с Арутюняном.
По информации «СЭ», Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта. Сегодня он посетил академию «Ангелы Плющенко».
Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/852839-arutyunyan-rabota-plyuschenko
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