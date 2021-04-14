Плющенко подтвердил сотрудничество с Арутюняном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о сотрудничестве с армянским тренером Рафаэлем Арутюняном.

«Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером — маэстро Рафаэлем Арутюняном, — написал Плющенко в Instagram 14 апреля — Надеюсь наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем».

По информации «СЭ», Арутюнян примет участие в подготовке Александры Трусовой в качестве консультанта. Сегодня он посетил академию «Ангелы Плющенко».

Самый известный ученик Арутюняна — Нэйтан Чен, который в 21 год стал трехкратным чемпионом мира. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме он сделал пять четверных в произвольной программе, что Трусова называла своей главной целью.