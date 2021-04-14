Медведева отказалась от каскада на шоу в Петербурге
20:08
Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева отказалась от каскада тройной сальхов + тройной тулуп в показательной программе «Эхо любви» под мызыку Анны Герман.
Двукратная чемпионка мира исполнила два фирменных сольных сальхова, но не стала делать каскад, который недавно восстановила. В текущем сезоне фигуристка выступила только на контрольных прокатах — со соревнований она была вынуждена сняться по состоянию здоровья.
(Анастасия Плетнева)
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