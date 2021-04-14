Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Медведева отказалась от каскада на шоу в Петербурге

20:08
Евгения Медведева на шоу Этери Тутберидзе в Питере. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева на шоу Этери Тутберидзе в Питере. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева отказалась от каскада тройной сальхов + тройной тулуп в показательной программе «Эхо любви» под мызыку Анны Герман.

Двукратная чемпионка мира исполнила два фирменных сольных сальхова, но не стала делать каскад, который недавно восстановила. В текущем сезоне фигуристка выступила только на контрольных прокатах — со соревнований она была вынуждена сняться по состоянию здоровья.

(Анастасия Плетнева)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд