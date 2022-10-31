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Сегодня, 09:13

Гачинский: «Малинин уникальный, вероятность того, что появится еще один такой, маленькая»

Гачинский считает, что фигуристы с талантом уровня Малинина появляются редко
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский фигурист и тренер, вице-чемпион Европы Артур Гачинский высказался о 17-летнем спортсмене Илье Малинине, который представляет США.

«Илья Малинин уникальный, он один. Вероятность того, что появится еще один такой уникальный ребенок, маленькая. Мечтать о появлении такого ученика? Надо работать, а там как получится. Конечно, важен не только талант тренера. Спортсмен должен быть и талантлив, и должно быть трудолюбие, он должен фанатеть от этого спорта», — приводит слова Гачинского ТАСС.

15 сентября Малинин стал первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить четверной аксель на официальных соревнованиях. Он выполнил элемент в произвольной программе в турнире US International Classic.

Малинин родился в 2004 году в США, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали во время спортивной карьеры под флагом Узбекистана.

Источник: https://tass.ru/sport/16200667
Фигурное катание
Артур Гачинский
Илья Малинин
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