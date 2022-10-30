Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:25

Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Марк Кондратюк и Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова выступили в рамках «Гран-при России».

После завершения выступлений фигуристы, которые не скрывают своих отношений, поцеловались — это попало в объективы фотокамер.

Марк Кондратюк и&nbsp;Александра Трусова. Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила

Об отношениях Александры и Марка стало известно в мае. Правда, первые совместные фотографии пары появились в социальных сетях Кондратюка еще в январе — после чемпионата Европы.

После совместного отпуска в Дубае спортсмены поделились в социальных сетях совместными фотографиями, объявив об отношениях официально.

Александра Трусова
Марк Кондратюк
23
8
Читайте также
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев — про день тренера: «Меня поздравила Медведева и ее мама — был очень тронут»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости