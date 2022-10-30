Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Российские фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова выступили в рамках «Гран-при России».
После завершения выступлений фигуристы, которые не скрывают своих отношений, поцеловались — это попало в объективы фотокамер.
Об отношениях Александры и Марка стало известно в мае. Правда, первые совместные фотографии пары появились в социальных сетях Кондратюка еще в январе — после чемпионата Европы.
После совместного отпуска в Дубае спортсмены поделились в социальных сетях совместными фотографиями, объявив об отношениях официально.
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