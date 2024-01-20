Победитель чемпионата России по прыжкам Федотов: «Больше воспринимаю миллион рублей, а не себя — чемпионом России»

Фигурист Арсений Федотов прокомментировал победу на чемпионате России по прыжкам.

«Для меня главное сделать свое, настроился все и сделал. Больше воспринимаю миллион призовых, как участник «Как стать миллионером», чем чемпионом России.

Когда закончился полуфинал, сразу в голове задумал, что буду прыгать, согласовал с тренерами. Я не рассчитывал, что пройду так далеко.

За кого буду болеть у женщин? У нас есть девушки в группе. Немножко поболею», — сказал Федотов.

В финале 14-летний фигурист набрал 71,75 балла. Он обошел 19-летнего Ивана Попова (66,61) и 15-летнего Льва Лазарева (52,25).