«Баффало» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 20 января. Встреча пройдет на «Кибэнк-центр» в Буффало, Нью-Йорк, США. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Баффало» находится на 14-й позиции Восточной конференции, имея в своем активе 44 очка. «Тампа-Бэй» занимает седьмую позицию Западной конференции, набрав 51 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.