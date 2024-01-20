«Баффало» — «Тампа-Бэй»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Матч НХЛ «Баффало» — «Тампа-Бэй» 20 января начнется в 20.30
«Баффало» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 20 января. Встреча пройдет на «Кибэнк-центр» в Буффало, Нью-Йорк, США. Начало — в 20.30 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
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