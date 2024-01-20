14-летний Федотов выиграл личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Арсений Федотов стал победителем личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам.
В финале 14-летний фигурист набрал 71,75 балла. Он обошел 19-летнего Ивана Попова (66,61) и 15-летнего Льва Лазарева (52,25).
В финале фигуристы должны были исполнить два сольных прыжка, один каскад или одну комбинацию из не более двух прыжков, один каскад или одну комбинацию из не более пяти прыжков. Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками. Для исполнения каждого элемента давалось не более двух попыток и 2 минуты.
Чемпионат России по прыжкам
Мужчины. Личный турнир. Финал
1. Арсений Федотов — 71,75
2. Иван Попов — 66,61
3. Лев Лазарев — 52,25
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