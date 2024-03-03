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3 марта, 20:35

Щербакова: «Мы четко знали весь план, кто какое место займет, при каких результатах»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о тактике команды на Кубке Первого канала 2024 года.

Фигуристка была капитаном «синих». Ее команда набрала 129 баллов и выиграла соревнования.

— У нас когда выступил Петя, начался активный подсчет баллов. Петя все посчитал и нам сказал, кто при каких результатах где будет, мы четко знали весь план, кто какое место займет, при каких результатах. До него никто не решался заняться этим сложным заданием.

Все было просчитано, разложено по полочкам, но, когда вышел Даня, он сломал все, что у нас было в головах, — мы полностью забыли все, что считали. Первый прыжок — мы с ним, все вместе невероятно переживали. Я даже не верила, что это все происходит перед нами, хочется Даню отметить отдельно, потому что это прекрасна вишенка на торте нашей команды. Это было завершающее выступление, так красиво он это сделал, так что ему отдельное поздравление, отдельная благодарность, что у нас была возможность это видеть и чувствовать.

Второй в Кубке Первого канала стала команда Елизаветы Туктамышевой (121 балл), а коллектив Алины Загитовой занял третье место (120). В 2024 году турнир проходил с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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