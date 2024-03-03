Тарасова считает, что нет разницы в количестве команд на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ», что не видит разницы в количестве команд на Кубке Первого канала-2024.

«Какая разница, сколько команд? Не вижу разницы никакой, хоть десять», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

На Кубке Первого канала-2024 соревновались три команды: белые, синие и красные. Команда Анны Щербаковой победила, команда Елизаветы Туктамышевой — вторая, а коллектив Алины Загитовой — третий.