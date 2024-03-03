Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

3 марта, 20:26

Щербакова — о Кубке Первого канала: «Мы с командой определили, что эстафеты — не наш конек. Решили брать чистым катанием»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сравнила опыт участия в Кубке Первого канала-2024 и турнире прошлого года.

— Первый Кубок Первого канала не хотела бы с чем-то сравнивать, он был особенным. Он был безумно классным. Второй Кубок для меня был очень ответственным: я была и капитаном, и выступала. А этот Кубок тоже был крутым. Я взяла на себя ответственность создать для себя праздник, как в своей время его создавала Алина.

Мы с командой определили, что эстафеты — не наш конек. Решили брать чистым катанием. Но дополнительные конкурсы — веселая часть, которая помогла разрядить атмосферу.

Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала со 129 баллами. Команда Елизаветы Туктамышевой — вторая (121), а коллектив Алины Загитовой — третий (120).

Фигурное катание
Анна Щербакова
5
2
Читайте также
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Устенко — о Кубке Первого канала: «Только положительные эмоции. У нас замечательная команда»

Щербакова: «Мы четко знали весь план, кто какое место займет, при каких результатах»
Новости
RSS RSS
Все новости