Щербакова — о Кубке Первого канала: «Мы с командой определили, что эстафеты — не наш конек. Решили брать чистым катанием»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сравнила опыт участия в Кубке Первого канала-2024 и турнире прошлого года.

— Первый Кубок Первого канала не хотела бы с чем-то сравнивать, он был особенным. Он был безумно классным. Второй Кубок для меня был очень ответственным: я была и капитаном, и выступала. А этот Кубок тоже был крутым. Я взяла на себя ответственность создать для себя праздник, как в своей время его создавала Алина.

Мы с командой определили, что эстафеты — не наш конек. Решили брать чистым катанием. Но дополнительные конкурсы — веселая часть, которая помогла разрядить атмосферу.

Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала со 129 баллами. Команда Елизаветы Туктамышевой — вторая (121), а коллектив Алины Загитовой — третий (120).