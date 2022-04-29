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Сегодня, 09:03

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, что улетела в Ташкент

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова в своем Telegram-канале рассказала, что улетает в Ташкент, где пройдет шоу Этери Тутберидзе. К посту она приложила несколько своих фотографий.

«Сегодня вечером (вчера. — Прим. «СЭ») улетаю в Ташкент на заключительное шоу в нашем туре. Москва провожает солнышком», — написала Щербакова.

Анна Щербакова на Играх в Пекине в феврале 2022 года стала золотой медалисткой. По итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила россиянку, Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира 2021 года.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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