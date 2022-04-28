Глава Федерации фигурного катания Армении: «Какой смысл приглашать Евгению, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведеву?»

Федерация фигурного катания Армении не видела смысла приглашать Медведеву, так как она поменяла фамилию

Президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян прокомментировала информацию о том, что фигуристку Евгению Медведеву приглашали выступать за национальную команду.

«Мы не хотели ее приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать, но я лично с ней не разговаривала как президент федерации. Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведеву? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению», — приводит слова Степанян Metaratings.ru.

Президент ФФКА также заявила, что в Армении есть свои перспективные фигуристы.

«У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтобы поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», — добавила Степанян.

Отца Евгении Медведевой зовут Арман Бабасян, он армянский бизнесмен. Мама — бывшая фигуристка Жанна Медведева, чемпионка Москвы, завершила карьеру в 15 лет в связи с травмой.

22-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы и России.