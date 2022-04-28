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Глава Федерации фигурного катания Армении: «Какой смысл приглашать Евгению, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведеву?»

Федерация фигурного катания Армении не видела смысла приглашать Медведеву, так как она поменяла фамилию
Анна Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Telegram-канал Евгении Медведевой.

Президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян прокомментировала информацию о том, что фигуристку Евгению Медведеву приглашали выступать за национальную команду.

«Мы не хотели ее приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать, но я лично с ней не разговаривала как президент федерации. Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведеву? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению», — приводит слова Степанян Metaratings.ru.

Президент ФФКА также заявила, что в Армении есть свои перспективные фигуристы.

«У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтобы поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», — добавила Степанян.

Отца Евгении Медведевой зовут Арман Бабасян, он армянский бизнесмен. Мама — бывшая фигуристка Жанна Медведева, чемпионка Москвы, завершила карьеру в 15 лет в связи с травмой.

22-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы и России.

Источник: https://metaratings.ru/news/federatsiya-figurnogo-kataniya-armenii-ne-videla-smysla-priglashat-medvedevu-tak-kak-ona-pomenyala-f-1255448/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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