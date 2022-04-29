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Сегодня, 12:03

Тарасова: «Выборы Лакерника? Русские никуда не попадут, сейчас такие времена»

Татьяна Тарасова оценила выдвижение Лакерника на пост вице-президента ISU
Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о выдвижении россиянина Александра Лакерника на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Выборы Лакерника? Что касается выборов на должности в ISU, сейчас такие времена, когда наших не выберут. Им не дают возможность избираться. Русские никуда не попадут. Хотя чем черт не шутит?» — цитирует Тарасову Sport24.

О том, будет ли Лакерник зарагестрирован в качестве кандидата, станет известно после голосования членов конгресса ISU по поводу недопуска членов организации из России и Белоруссии до участия в конгрессе ISU и выборах. Конгресс ISU состоится 6-10 июня.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-29-tarasova-vybory-lakernika-russkiye-nikuda-ne-popadut-seychas-takiye-vremena
Александр Лакерник
Татьяна Тарасова
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