Тарасова: «Выборы Лакерника? Русские никуда не попадут, сейчас такие времена»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о выдвижении россиянина Александра Лакерника на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Выборы Лакерника? Что касается выборов на должности в ISU, сейчас такие времена, когда наших не выберут. Им не дают возможность избираться. Русские никуда не попадут. Хотя чем черт не шутит?» — цитирует Тарасову Sport24.

О том, будет ли Лакерник зарагестрирован в качестве кандидата, станет известно после голосования членов конгресса ISU по поводу недопуска членов организации из России и Белоруссии до участия в конгрессе ISU и выборах. Конгресс ISU состоится 6-10 июня.