Щербакова — о победе на Кубке Первого канала: «Я горжусь нашей командой»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала победу своей команды на Кубке Первого канала.

«Эмоции переполняют. Я горжусь нашей командой, и у меня смешанные ощущения, потому что здесь должны сидеть ребята, которые завоевали эту золотую медаль, — в каждом прокате выходили, боролись, каждый сделал максимум. Они все силы вложили в команду, это их победа, в первую очередь. Я очень рада, что могла быть с ними, старалась их поддерживать. Ребята — большие молодцы, и, конечно, хочется сказать не только о своей команде, а о выступлении всей сборной. Выступали все, и я очень рада, что могу быть здесь и проживать с ребятами эти эмоции», — сказала Щербакова.

Команда Щербаковой за победу на турнире получила 10 миллионов рублей. Второе место на Кубке Первого канала заняла команда Елизаветы Туктамышевой, третье — коллектив Алины Загитовой.