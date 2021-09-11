Анна Щербакова: «Ехалось очень легко»

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями после контрольных прокатов в Челябинске.

— Как ощущения от первого полноценного проката в сезоне?

— На самом деле ехалось очень легко. Наверное, это от присутствия зрителей. Прям чувствовала огромный прилив сил и в целом всю программу ехала намного легче, чем обычно на тренировках.

— Готовность, мы так понимаем, неоптимальная из-за травмы. Можешь рассказать, что произошло? Была информация, что ты чуть ли не видео в Тикток снимала, и так получилось.

— Странная информация (смеется). Это действительно произошло вне тренировок, абсолютно глупое стечение обстоятельств. Пропустила много времени — и сборы в Новогорске тоже. Начали готовиться к сезону уже в «Хрустальном», там ставили программы. И с тренерами пытались в экстренном режиме их накатывать, чтобы сюда я приехала уже в виде, в котором не стыдно.

— Как сейчас себя чувствуешь? Говорят, на тренировках ты не делала четверные.

— Пока я сюда приехала с тройными прыжками. Но надеюсь, что с каждым моим появлением на льду я буду сильно прогрессировать. Н аданный момент мы подготовили такой вариант, чтобы выступить здесь. Короткую программу я могла проехать намного лучше, и каскад на разминке получался. Это уже полностью моя ошибка.

— Сколько четверных будет оптимальным по сезону? Даниил Маркович говорил, что о выступлении менее чем с двумя в этом сезоне «не может быть и речи».

— Учитывая это (травму), я загадывать сейчас не стану. Буду максимально работать на тренировках. Сколько смогу себе позволить, столько и будет.

— В прошлом сезоне ты была главной звездой в своей группе. Ты говорила, что это в некоторой степени морально мешает выступать...

— Ко всему привыкаешь. Возможно, сначала мне так казалось. Потом привыкаешь к такой атмосфере и на соревнованиях настолько погружаешься в свои прыжки и прокаты, что перестаешь думать, сколько человек катается в группе. Это рабочий процесс внутри, но на соревнованиях это никак не влияет.