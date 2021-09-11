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Косторная: «С Плющенко закончили на хорошей ноте, никаких конфликтов не осталось»

18:27
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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о расставании с бывшим тренером Евгением Плющенко.

— После ухода от Евгения Плющенко был ли у вас какой-то контакт? Созванивались?

— Я приходила на новый каток, подходила и к Евгению Викторовичу, и к Сергею Александровичу, и к Яне Александровне. Евгений Викторович был на льду, поэтому общались с Яной Александровной, я подарила букет, и мы закончили на хорошей ноте. Никаких вопросов и конфликтов не осталось.

— Как изменились отношения с Этери Георгиевной?

— Мы решили, что-то, что было, то прошло, мы не будем возвращаться к этой теме. Мы идём дальше и работаем над соревнованиями, над моей дальнейшей карьерой.

Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко летом 2020 года. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Тутберидзе.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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