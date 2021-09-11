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Щербакова рассказала об эмоциях после возвращения Косторной и Трусовой в группу Тутберидзе

18:13
11 сентября. Челябинск. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об эмоциях после возвращения в группу Этери Тутберидзе Александры Трусовой и Алены Косторной. Две фигуристки покидали каток «Хрустальный» на сезон, который провели в академии Евгения Плющенко.

— На Кубке России в Сызрани мы тебя спрашивали, как ты отреагировала на возвращение Жени Медведевой к Этери Георгиевне. Сейчас — никуда без вопросов про камбэки Алены и Саши.

 — Ну, конечно, в моменте, когда узнавала об этом, было много эмоций. Потому что невозможно об этом спокойно отреагировать. Это интересно мне так же, как и любому зрителю со стороны (смеется). Интересно наблюдать за этим. А так, мы продолжили работать. Конечно, что-то меняется — нынешняя ситуация ближе к той, что у нас была раньше. Мы привыкли быстро, каждый работает по-своему. Это, конечно, подстегивает, когда есть конкуренция на тренировках, но у нас свои цели и задачи. Продолжаем работать.

 — Ты заранее знала об их возвращении?

 — Ну, когда узнавала, все равно это было сюрпризом. А узнавал по-разному. Иногда и раньше (смеется).

 — Ты говоришь, что со стороны интересно наблюдать за этими движениями между группами тренеров. У самой был вариант присоединиться к нему?

 — У меня своя дорога, все шло по плану. Изменений никаких не планировалось.

 — Какие у вас отношения с девочками?

 — Такие же, как и были. В целом, дружеские, общаемся.

 — То есть, вернувшихся приняли тепло?

 — Да.

 — С вами не советовались перед возвращением?

 — Это было бы странно (смеется).

 — А тренеры?

 — Нет. Меня это, наверное, и не должно касаться. Я как тренировалась, так и должна тренироваться. Никаких изменений.

 — Нет ли чувства ревности, что теперь тренерам снова нужно уделять внимание большому количеству взрослых спортсменок?

 — Нет. Мы так же тренировались и до этого. Поэтому ревности нет.

— В прошлом сезоне ты говорила, что твоя мечта — чтобы чемпионат мира состоялся. О чем мечтаешь в этом году?

 — Тогда я это говорила, когда чемпионат мира уже больше стал целью, чем мечтой. В этом пока мне рано об этом говорить. Я только вхожу в форму, хотелось бы быстрее прийти к оптимальным кондициям. А там, ближе к соревнованиям, будут формироваться другие цели.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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