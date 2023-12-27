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Сегодня, 17:44

Ангелопол объяснил, почему распалась его пара с Ушаковой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерий Ангелопол.
Фото Соцсети

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал, почему распалась его пара с Ариной Ушаковой. Он отметил, что они не сошлись стилями.

«Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнерши я объявлю позже. Планирую кататься дальше. У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте», — приводит слова Ангелопола ТАСС.

Ранее Ушакова в своих соцсетях написала, что их пара распалась. Он заявила, что совместная работа была интересной, но бесперспективной.

В августе 2023 года Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Они становились победителями финала «Гран-при России» 2023 года и дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.

В ноябре стало известно, что Ушакова и Ангелопол перешли в группу Евгения Плющенко.

Валерий Ангелопол и&nbsp;Василиса Кагановская. «Подходят двое с неприветливыми лицами — я уже молился». Интервью восходящей звезды русского фигурного катания
Источник: ТАСС
Фигурное катание
Арина Ушакова/Максим Некрасов
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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