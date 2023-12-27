Тарасова пожелала Валиевой забыть допинг-скандал
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова российской фигуристки Камилы Валиевой о своем допинг-скандале.
Ранее 17-летняя Валиева назвала скандал с допингом самой большой несправедливостью, которая с ней происходила.
«Я тоже так считаю, что это совершенно несправедливо и незаслуженно. Желаю ей скорее это все забыть», — цитирует Тарасову Metaratings.
Во время турнира в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Окончательного вердикта по делу Валиевой все еще нет.
Ожидается, что решение CAS будет опубликовано до февраля 2024 года.
Источник: Metaratings
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