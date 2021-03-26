Российская фигуристка Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

На втором месте россиянка Елизавета Туктамышева. Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова.

Таким образом, все медали в женском одиночном катании на ЧМ достались российским спортсменкам. Туктамышева завоевала первую медаль на чемпионате мира после победы в 2015 году.

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) — 152,38

2. Анна Щербакова (Россия) — 152,17

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 141,60

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 141,16

5. Каори Сакамото (Япония) — 137,42

6. Карен Чен (США) — 134,23

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46

3. Александра Трусова (Россия) — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80