Щербакова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, Туктамышева — вторая, Трусова — третья
Российская фигуристка Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
На втором месте россиянка Елизавета Туктамышева. Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова.
Таким образом, все медали в женском одиночном катании на ЧМ достались российским спортсменкам. Туктамышева завоевала первую медаль на чемпионате мира после победы в 2015 году.
Стокгольм (Швеция)
Чемпионат мира
Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) — 152,38
2. Анна Щербакова (Россия) — 152,17
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 141,60
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 141,16
5. Каори Сакамото (Япония) — 137,42
6. Карен Чен (США) — 134,23
Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46
3. Александра Трусова (Россия) — 217,20
4. Карен Чен (США) — 208,63
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44
6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80
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