Американский журналист остался в восторге от российских фигуристок на чемпионате России
Американский спортивный журналист и эксперт по фигурному катанию Филипп Херш остался в восторге от выступления фигуристок на чемпионате России в Челябинске. По его словам, это лучше, что он видел за 40 лет.
«Только посмотрел 16-летнюю Трусову, 14-летнюю Валиеву и 16-летнюю Щербакову. И это было еще более потрясающе. Они катались одна за другой, и это еще больше возвысило происходящее. Это самая невероятная череда выступлений за все 40 лет, что я пишу о фигурном катании», — написал Херш в Twitter.
Напомним, победу в соревнованиях одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Камила Валиева. Третье — Александра Трусова. Все спортсменки превзошли мировые рекорды.
1 / Just watched Trusova, 16, Valieva, 14 & Shcherbakova, 16 again, and it was even more amazing. That they skated one after another clearly added to the way it looked: the most extraordinary group of performances I have seen in 40 years of writing about figure skating.— Philip Hersh (@olyphil) December 26, 2020
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