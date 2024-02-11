Американец Малинин выиграл премию ISU в номинации «Самый ценный фигурист»

Имеющий русские корни американец Илья Малинин назван самым ценным фигуристом на церемонии Международного союза конькобежцев (ISU Skating Awards) 2024 года.

Фигурист в 2023 году победил в Финале «Гран-при» и впервые в истории исполнил все шесть видов четверных прыжков на соревнованиях.

Лучшим тренером объявлена японка Миэ Хамада, которая работала с двукратной и действующей чемпионкой мира в одиночном катании Сакамото.

Новичком года признана 18-летняя японка Хана Есида, бронзовый призер финала «Гран-при». Самой интересной программой названо выступление Сяо Хим Фа.