Загитова обратилась к своим подписчикам в Instagram после того, как преодолела отметку в миллион пользователей

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.

Спортсменка обратилась к пользователям после того, как набрала один один миллион подписчиков.

«Наш первый миллион. Я благодарна, что вы продолжаете следить за моей жизнью и дарите мне всю свою любовь и поддержку. Каждый из вас часть большой #ZagiFamily, которую я безумно люблю! Спасибо, что вы есть, спасибо, что поддерживаете и остаетесь рядом. Дальше будет еще больше интересного, обещаю! Люблю вас, Ваша Алина», — написала Загитова.

19-летняя спортсменка в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».