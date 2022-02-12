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Сегодня, 14:56

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2022 отменен из-за коронавируса

Екатерина Савостина
Корреспондент

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2022 не состоится в запланированный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«ISU сожалеет, что проведение мероприятия невозможно, как планировалось, и благодарит Болгарскую федерацию конькобежного спорта за их усилия и сотрудничество», — говорится в заявлении.

Турнир должен был пройти с 7 по 13 марта 2022 года в Софии (Болгария). Учитывая то, что юниоры не смогут соревноваться на уровнях чемпионатов мира уже второй сезон подряд, организация оценивает возможность переноса турнира на май 2022 года.

Решение будет принято на следующем заседании совета ISU, который пройдет 24 февраля.

Источник: https://isu.org/figure-skating/news/news-fsk/13992-isu-world-junior-figure-skating-championships-2022-sofia-bulgaria?templateParam=15
Фигурное катание
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