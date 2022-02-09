Тарасова о поэтапном поднятии возрастного ценза: «Мы все равно будем выигрывать!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение ISU о поэтапном поднятии возрастного ценза. Ранее об этом сообщал сайт matchtv.ru.

«Хотят — пусть поднимают. Мы все равно будем выигрывать! Ни в одной стране мира нет столько спортсменок разного возраста. Пусть делают что хотят. Мы все равно продолжим выигрывать», — сказала Тарасова «СЭ».

По информации источника, Совет предлагает оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и начать его с сезона-2023/24 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17.