Двукратная чемпионка мира Албена Денкова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода».

— Я думаю, совмещение работа ведущей с профессиональным спортом — не проблема, — отметила в разговоре с «СЭ» Денкова. — Все-таки это работа не на льду, так что почему нет? Я думаю, Алина может многое совмещать.

Еще зимой, после решения о приостановке карьеры, Загитову звали поучаствовать в проекте в качестве фигуристки. По концепции организаторов в проекте летом могли бы выступать действующие спортсмены. Однако тогда россиянка ответила отказом, а от самого проекта из-за пандемии коронавируса было решено отказаться.

При этом участие в проекте не обязательно означает завершение карьеры Загитовой. Фигуристка не планирует участвовать в Кубке России, но может выступить в одном из этапов Гран-при. Отмечается, что работа в проекте занимает четыре дня в месяц, и совмещать ее со спортом реально. (Сергей Федоров)