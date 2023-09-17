Алина Горбачева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Появилось видео произвольной программы фигуристки Алины Горбачевой в рамках контрольных прокатов сборной России.

Девушка катает произвольную программу под музыку из сериала «Ход королевы» и с шахматной фигурой на спине костюма.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».