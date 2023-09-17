Фигурное катание, контрольные прокаты: произвольные программы мужчин

Мужчины представят новые произвольные программы на контрольных прокатах в Москве

Мужчины выступят с произвольными программами на контрольных прокатах сборной России в воскресенье, 17 сентября. Начало — 19:00 по московскому времени.

На прокатах выступят действующий чемпион России Евгений Семененко, победитель финала Гран-при России Петр Гуменник и чемпион Европы Марк Кондратюк.

Порядок выступлений мужчин 17 сентября:

Первая разминка

1. Илья Яблоков

2. Евгений Семененко

3. Андрей Мозалев

4. Глеб Лутфуллин

5. Макар Игнатов

6. Александр Самарин

Вторая разминка

7. Дмитрий Алиев

8. Матвей Ветлугин

9. Григорий Федоров

10. Артем Ковалев

11. Марк Кондратюк

12. Петр Гуменник

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Выступления будут доступны на сайте канала, а также онлайн-платформе Okko (по подписке).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация