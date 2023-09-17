Софья Муравьева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Фигуристка Софья Муравьева на контрольных прокатах сборной России представила свою произвольную программу на сезон. Девушка вышла на лед под сочетание трех композиций: Pilgrims on a Long Journey, Wicked Game и Gefion.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.