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Сегодня, 18:36

Софья Муравьева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Виктория Кравченко
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Муравьева на контрольных прокатах сборной России представила свою произвольную программу на сезон. Девушка вышла на лед под сочетание трех композиций: Pilgrims on a Long Journey, Wicked Game и Gefion.

Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Софья Муравьева
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