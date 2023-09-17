Софья Муравьева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Фигуристка Софья Муравьева на контрольных прокатах сборной России представила свою произвольную программу на сезон. Девушка вышла на лед под сочетание трех композиций: Pilgrims on a Long Journey, Wicked Game и Gefion.
Видео опубликовано на сайте Первого канала.
Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
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