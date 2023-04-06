Фигуристка Леонова: «Перед Валиевой можно бесконечно преклоняться»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова рассказала в интервью «СЭ», кто для нее стал главным открытием сезона-2022/23.

— Кто для вас в этом сезоне стал открытием?

— Мне на ум приходит Дима Алиев. Но не потому, что он катается в группе Рукавицына. Он для меня в этом сезоне действительно очень крутой. Все старты, которые он провел, мне запомнились. Из девочек отмечу Камилу Валиеву. После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит. Перед Камилой можно бесконечно преклоняться.

В сезоне-2022/23 Валиева заняла второе место в финале «Гран-при России», стала второй на чемпионате России и выиграла чемпионат страны по прыжкам.