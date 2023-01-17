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Косторная: «Мне всегда нравилось парное катание — дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек»

Косторная рассказала, что у нее всегда захватывало дух от парного катания
Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала, почему приняла решение перейти в парное катание.

«Мне всегда нравилось парное катание — дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек, всегда смотрела с восхищением, — цитирует Косторную ТАСС. — В жизни спортсмена в какой-то момент всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять. Иногда это переход от тренера к тренеру, а иногда и переход в другой вид. Я не стала в этом отношении исключением».

В понедельник стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

Алена Косторная. Косторная все же ушла в парное катание. Уже известны ее партнер и тренер

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алена Косторная
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