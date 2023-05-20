«Сразу ответила «да». Косторная и Куница рассказали о предложении руки и сердца
«Стала что-то подозревать, когда Гоша начал убегать от меня с сумкой»
— Алена, внеси окончательную ясность — это правда или нет? — вопрос Косторной.
— Правда.
— Как именно Гоша сделал предложение?
— Красиво — на воздушном шаре.
— Ожидала этого? Сразу сказала «да»?
— Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в нее клала, а тут спросила, зачем он ее взял. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю.
— Какими стали твои первые эмоции?
— Шок и радость. Впала в небольшой ступор, но не плакала.
— Как отреагировали родители?
— Тоже обрадовались.
— Когда планируют свадьбу и насколько пышной она будет?
— Пока дату не намечали, но она станет красивой.
«Боялся услышать «нет». Очень нервничал»
— Гоша, какова роль моего давления? В нашем интервью на YouTube-канале «Без воды» я спросила, будешь ли ты делать предложение Алене.
— Твоего давления не было, так как уже тогда (в апреле. — Прим. А.Ш.) закупил кольца и все заранее запланировал.
— А когда решил сделать предложение?
— Пару месяцев назад.
— Почему именно на воздушном шаре?
— Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре.
— Не боялся услышать «нет»?
— Боялся. Очень нервничал.