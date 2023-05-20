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Фигурное катание

20 мая, 17:15

«Сразу ответила «да». Косторная и Куница рассказали о предложении руки и сердца

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети
Фото Соцсети
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Георгий Куница сделал предложение своей партнерше на льду Алене Косторной. Об этом оба фигуриста сообщили в интервью колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной.

«Стала что-то подозревать, когда Гоша начал убегать от меня с сумкой»

— Алена, внеси окончательную ясность — это правда или нет? — вопрос Косторной.

— Правда.

— Как именно Гоша сделал предложение?

— Красиво — на воздушном шаре.

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— Ожидала этого? Сразу сказала «да»?

— Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в нее клала, а тут спросила, зачем он ее взял. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю.

— Какими стали твои первые эмоции?

— Шок и радость. Впала в небольшой ступор, но не плакала.

— Как отреагировали родители?

— Тоже обрадовались.

— Когда планируют свадьбу и насколько пышной она будет?

— Пока дату не намечали, но она станет красивой.

Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети

«Боялся услышать «нет». Очень нервничал»

— Гоша, какова роль моего давления? В нашем интервью на YouTube-канале «Без воды» я спросила, будешь ли ты делать предложение Алене.

— Твоего давления не было, так как уже тогда (в апреле. — Прим. А.Ш.) закупил кольца и все заранее запланировал.

— А когда решил сделать предложение?

— Пару месяцев назад.

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— Почему именно на воздушном шаре?

— Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре.

— Не боялся услышать «нет»?

— Боялся. Очень нервничал.

Алена Косторная
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