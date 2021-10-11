Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов в интервью «СЭ» прокомментировал победу российской фигуристки Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо. Валиева обыграла другую россиянку Елизавету Туктамышеву и установила два мировых рекорда.

«Базовая стоимость по технике у Валиевой сильно больше. Но вы уверены, что это самое главное? У нас же фигурное катание. Честно говоря, по хореографии и по качеству исполнения программы скажу, что я вообще ничего не понял из того, что показала Камила. Есть техническая составляющая, по которой Камила действительно хороша. А есть и другая, творческая составляющая. У нас же все-таки должно все вместе складываться в какое-то единое целое, разве нет? И оценивается выступление комплексно, не только за прыжки.

Что касается ее технического арсенала, то она показала три четверных прыжка. Это очень здорово, хорошо. Но не одними же четверными жить. Мы же видели очень много уже программ, очень много фигуристов, которые также катались под «Болеро». Но получалось это у них гораздо лучше. Здесь я не совсем понял, какую идею хотели преподнести Камила и ее тренеры», — сказал Урманов.

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