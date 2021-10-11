«Мне не понравилось. Я не понял, что показала Камила». Олимпийский чемпион раскритиковал рекордсменку мира Валиеву

Мнение Алексея Урманова, который не боится высказывать непопулярную точку зрения.

Finlandia Trophy. Женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 249,24

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 233,30

3. Алена Косторная (Россия) — 218,83

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy в финском Эспоо после того, как уступала с большим разрывом по итогам короткой программы. В произвольной она, как и в первый день соревнований, не сдюжила над тройным акселем, зато исполнила три чистых четверных прыжка и первый чистый сальхов. Это выступление позволило Валиевой победить с двумя мировыми рекордами — как только за произвольную, так и за сумму двух прокатов. Правда, далеко не все были согласны с восторженными оценками выступления Камилы. Олимпийский чемпион Алексей Урманов уверен, что лучшее выступление в Эспоо было у другой россиянки — Елизаветы Туктамышевой. Она смогла найти верный баланс между техникой и артистизмом, в то время как Валиева сосредоточилась на четверных и не впечатляет в хореографической составляющей.

Многие фигуристы катались под «Болеро», и у них это получалось лучше

— Валиева победила и установила два мировых рекорда. Ее выступление вас впечатлило?

— Посмотрел внимательно соревнования. Видел и Валиеву, и Туктамышеву, и Косторную. Хороший получился, на самом деле, турнир, на мой взгляд. Но мне Туктамышева понравилась больше.

— То есть вы считаете, настоящий триумфатор Finlandia Trophy — Туктамышева?

— Тут как сказать... Есть техническая оценка, а есть оценка за артистизм, творчество. Как посмотреть.

— Если брать технику, то уже по базовой стоимости у Камилы программа гораздо «дороже». Математически Туктамышева едва ли могла победить.

— Базовая стоимость по технике сильно больше. Но вы уверены, что это самое главное? У нас же фигурное катание. Честно говоря, по хореографии и по качеству исполнения программы скажу, что я вообще ничего не понял из того, что показала Камила.

— То есть «Болеро» она не выкатывает?

— Если вы хотите услышать мое мнение — то мне не сильно понравилось.

— Чего тогда Валиевой не хватает в этой программе для полной реализации ее творческого потенциала?

— Лично по мне — ничего не хватает.

— То есть вообще не понимаете прокат Камилы? Она едет мимо музыки?

— Да, я вообще ничего не понял, что увидел. Прокат без четкой мысли.

— В любом случае, три четверных прыжка и тройной аксель, пусть и с ошибкой, — это серьезная заявка для юной девушки. Разве нет?

— Нет. Вы не путайте. Есть техническая составляющая, по которой Камила действительно хороша. А есть творческая составляющая. Все вместе должно складываться в единое целое. И оценивается выступление комплексно, не только за прыжки. Что касается ее технического арсенала, то она показала три четверных прыжка. Это здорово. Но не одними же четверными жить. Мы же видели очень много уже программ, очень много фигуристов, которые также катались под «Болеро». Но получалось это у них гораздо лучше. Я не совсем понял, какую идею хотели преподнести Камила и ее тренеры.

Туктамышева и другие девочки точно должны оказывать сопротивление

— Что скажете о выступлении Елизаветы Туктамышевой в Эспоо?

— Что касается Лизы, то тут — наоборот. В том плане, что есть и техника, и есть артистизм. Два компонента, которые должны быть в удачной программе, и они у нее соответствуют высокому уровню катания и ее результату. Она хороша и в прыжковой составляющей, и в плане реализации творческих идей. Отличная программа!

— На ваш взгляд, реально бороться с такой Камилой, которая исполняет все элементы своего проката чисто? Туктамышева или хоть кто-нибудь еще на это способен?

— Я уверен, что не просто способен, а будет бороться. Лиза — большая молодец и умница. Она уже давно в сборной и продолжает удивлять всех любителей фигурного катания. Поэтому и Лиза, и другие девчонки не то, что могут в теории, а абсолютнейшим образом должны оказывать сопротивление как Валиевой, так и другим девушкам. Журналисты просто часто такие вопросы задают, что изначально возвышают Камилу куда-то высоко.

— Но есть же объективные данные. Цифры.

— Это неправильно, вы слишком сильный упор делаете на Камиле.

— Так мы же исходим из протоколов, по которым у Валиевой — 249 баллов и 233 — у Туктамышевой. Баллы судей — это весомый аргумент.

— Это ваше мнение. Я бы посоветовал вам лучше проанализировать прокаты. Пресса видит рекорды и сразу же подогревает интерес к тому или иному спортсмену. Само по себе, возможно, это неплохо. Но разве моя цель в этом? Тогда я опускаю вас вниз, дорогие друзья. Не нужно спекулировать раньше времени. С моим мнением могут быть не все согласны, но я имею на него право.