Российская фигуристка Софья Муравьева прокомментировала победу на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. По сумме двух выступлений она получила 211,81 балла.

«Конечно, я немного стала другой, и это результат усердных тренировок, работы над собой, помощи и поддержки тренеров. Эмоции после этого старта у меня остались хорошие. Очень старалась, чтобы все получилось. Очень хотела и надеялась попасть в финал. Это была моя маленькая мечта, и она сбылась.

Волновалась сильно, не буду скрывать. Тренеры помогли собраться. Они всегда меня очень поддерживают и помогают, и Евгений Викторович Плющенко, и Дмитрий Сергеевич Михайлов, другие тренеры нашей Академии. И я всем очень благодарна", — приводит слова Муравьевой пресс-служба ФФККР.

Муравьева отобралась в финал юниорского «Гран-при» сезона-2021/22 в женском одиночном катании. Соревнования пройдут с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).