Муравьева — о финале юниорского «Гран-при»: «Это была моя маленькая мечта, и она сбылась»
Российская фигуристка Софья Муравьева прокомментировала победу на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. По сумме двух выступлений она получила 211,81 балла.
«Конечно, я немного стала другой, и это результат усердных тренировок, работы над собой, помощи и поддержки тренеров. Эмоции после этого старта у меня остались хорошие. Очень старалась, чтобы все получилось. Очень хотела и надеялась попасть в финал. Это была моя маленькая мечта, и она сбылась.
Волновалась сильно, не буду скрывать. Тренеры помогли собраться. Они всегда меня очень поддерживают и помогают, и Евгений Викторович Плющенко, и Дмитрий Сергеевич Михайлов, другие тренеры нашей Академии. И я всем очень благодарна", — приводит слова Муравьевой пресс-служба ФФККР.
Муравьева отобралась в финал юниорского «Гран-при» сезона-2021/22 в женском одиночном катании. Соревнования пройдут с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).
Дополнительная информация:
https://www.fsrussia.ru/intervyu/5714-sof-ya-tyutyunina-aleksandr-shustitskij-natal-ya-khabibullina-il-ya-knyazhuk-i-sof-ya-murav-eva-o-pobede-na-yugp-v-avstrii.html
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