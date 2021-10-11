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Муравьева — о финале юниорского «Гран-при»: «Это была моя маленькая мечта, и она сбылась»

Муравьева заявила, что мечтала попасть в финал «Гран-при» среди юниоров
11 октября, 17:08
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Российская фигуристка Софья Муравьева прокомментировала победу на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. По сумме двух выступлений она получила 211,81 балла.

«Конечно, я немного стала другой, и это результат усердных тренировок, работы над собой, помощи и поддержки тренеров. Эмоции после этого старта у меня остались хорошие. Очень старалась, чтобы все получилось. Очень хотела и надеялась попасть в финал. Это была моя маленькая мечта, и она сбылась.

Волновалась сильно, не буду скрывать. Тренеры помогли собраться. Они всегда меня очень поддерживают и помогают, и Евгений Викторович Плющенко, и Дмитрий Сергеевич Михайлов, другие тренеры нашей Академии. И я всем очень благодарна", — приводит слова Муравьевой пресс-служба ФФККР.

Муравьева отобралась в финал юниорского «Гран-при» сезона-2021/22 в женском одиночном катании. Соревнования пройдут с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

Дополнительная информация:

https://www.fsrussia.ru/intervyu/5714-sof-ya-tyutyunina-aleksandr-shustitskij-natal-ya-khabibullina-il-ya-knyazhuk-i-sof-ya-murav-eva-o-pobede-na-yugp-v-avstrii.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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