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Самарин: «Мужское катание всегда было самым интересным, мощным и зрелищным видом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин заявил, что считает мужское одиночное катание самым зрелищным соревнованием в своем виде спорта.

«Мужское фигурное катание всегда был самым интересным, ведь он самый мощный, сильный и зрелищный — это мое мнение. Для меня мужское фигурное катание — номер один», — приводит слова Самарина Sport24.

На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию 24-летний Самарин стал бронзовым призером с 282,40 балла. Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали по 295,07 балла, но Семененко завоевал золото, так как занял более высокое место в произвольной программе.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-28-samarin-muzhskoye-kataniye-vsegda-bylo-samym-interesnym-moshchnym-i-zrelishchnym-vidom
Александр Самарин
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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