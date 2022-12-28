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Сегодня, 19:38

Рудковская рассказала о выздоровлении Трусовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный продюсер, организатор шоу «Снегурочка» Яна Рудковская объявила о выздоровлении Александры Трусовой перед премьерным показом в Москве.

— Александра Трусова выздоровела! И примет участие в нашем шоу. Она будет кататься и за себя, и за Евгения Плющенко, — объявила Рудковская в микрофон перед стартом шоу.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» проходит в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Александра Трусова
Яна Рудковская
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