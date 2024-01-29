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Допинг

Сегодня, 21:21

Гончаренко назвала утешением истекшую половину срока отстранения Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«На мой взгляд, слишком жесткое наказание. Это все тянулось, нагнеталось, и были ощущения, что решение будет негативное. Может быть, я пессимист, но у меня было предчувствие — правда, не до такой степени. В истории различных видов спорта было много нарушений, и часто решения принимались в пользу спортсменов, учитывались оправдания. А здесь все было против. Четыре года — максимальное возможное наказание. Единственное, чем можно себя утешить, — если, конечно, это утешение, — что два года уже прошло, осталось еще два. Время быстро летит. Но если есть возможность подавать апелляции и принимать юридические меры, то, безусловно, надо этим заниматься и не опускать руки. А так, очень грустно», — приводит слова Гончаренко «Газете.Ru».

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/29/22217587.shtml?updated
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Камила Валиева
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