Гончаренко назвала утешением истекшую половину срока отстранения Валиевой

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«На мой взгляд, слишком жесткое наказание. Это все тянулось, нагнеталось, и были ощущения, что решение будет негативное. Может быть, я пессимист, но у меня было предчувствие — правда, не до такой степени. В истории различных видов спорта было много нарушений, и часто решения принимались в пользу спортсменов, учитывались оправдания. А здесь все было против. Четыре года — максимальное возможное наказание. Единственное, чем можно себя утешить, — если, конечно, это утешение, — что два года уже прошло, осталось еще два. Время быстро летит. Но если есть возможность подавать апелляции и принимать юридические меры, то, безусловно, надо этим заниматься и не опускать руки. А так, очень грустно», — приводит слова Гончаренко «Газете.Ru».

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей