Энберт: «Каждая постановка Валиевой удивляет зрителей!»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Камилы Валиевой о том, что она справляется с трудностями.

«Сможет ли Камила справиться с трудностями? Здесь за нее сложно сказать. Только Камила знает свое внутреннее состояние, как его преодолевать. Но мы видим, что она выступает, что она прекрасно катается, что она очень технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется! Я думаю, что каждая постановка Камилы удивляет зрителей», — сказал Энберт в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

17-летняя спортсменка в Казани по сумме двух программ набрала 213,59 балла. Победительницей стала Софья Муравьева (228,81). Валиева выиграла шестой этап «Гран-при России», который проходил в Москве (226,22 балла).

На чемпионате России-2024 фигуристка заняла третье место (237,99). Первой стала Аделия Петросян (246,53).